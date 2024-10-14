نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين يزور جامعة المؤسس

من جانبه قال عميد كلية علوم الأرض بالجامعة الأستاذ الدكتور بدر بن عبده حكمي في كلمته: إن علوم الأرض، عبر العصور، كانت مفتاحاً لفهم تطورات الأرض واستكشاف مواردها الطبيعية. واليوم، ومع التطورات التقنية والابتكارات العلمية، أصبحت هذه العلوم محوراً أساسياً في استدامة الموارد الطبيعية، وخاصة في مجال التعدين الذي يعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية، ويمثل محوراً هاماً في تنويع مصادر الدخل الوطني واستثمار الموارد المعدنية الهائلة التي تزخر بها أرض المملكة، وبفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نشهد اليوم تحولات كبيرة في هذا القطاع، من خلال تطوير البنية التحتية والتنظيمية، ومن حيث خلق فرص استثمارية واعدة للشركات المحلية والعالمية.