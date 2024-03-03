"بالتقنية نسعى لحمايتكم".. "مدني الزلفي" يحتفل بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"

وكان محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، قد دشّن، صباح اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، واستمع إلى خطّة الدفاع المدني في اليوم العالمي، والتي تشتمل على جملة من البرامج الإرشادية والوقائية داخل المدارس والموجهة لكافة شرائح المجتمع.