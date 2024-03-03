"بالتقنية نسعى لحمايتكم".. "مدني الزلفي" يحتفل بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"
احتفل، صباح اليوم، الدفاعُ المدني بمحافظة الزلفي بـ"اليوم العالمي للدفاع المدني"، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم" بعدد من الفعاليات الإرشادية والبرامج التوعوية، والتي تستهدف كافة فئات المجتمع.
وكان محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، قد دشّن، صباح اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، واستمع إلى خطّة الدفاع المدني في اليوم العالمي، والتي تشتمل على جملة من البرامج الإرشادية والوقائية داخل المدارس والموجهة لكافة شرائح المجتمع.
وتخلّل حفلَ التدشين تكريمُ عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات التطوعية والأفراد المتفاعلين مع الدفاع المدني.
فيما أعطى محافظُ الزلفي الإذنَ لمسيرة مركبات ومعدات الدفاع المدني؛ إعلانًا لبدء الفعاليات والبرامج التوعوية.
وقال مدير إدارة الدفاع المدني المكلف العقيد سليمان بن عبدالرحمن الخمشي: إن احتفاءنا هذا العام باليوم العالمي يأتي مواكبًا لما نعيشه من متغيرات وتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي؛ مما يستوجب على رجال الدفاع المدني مواكبتها واستثمارها في حفظ وسلامة الإنسان وممتلكاته، إضافة إلى تعزيز الوعي والوقاية من المخاطر.