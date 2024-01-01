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"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع
بحثُ الحلول اللازمة لعدد من التقاطعات والميادين التي يكثر بها تكرار الحوادث
ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اجتماع لجنة السلامة المرورية الرابع لهذا العام. بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
واستعرض المجتمعون عددًا من المقترحات التي تَقدم بها المواطنون للجنة، إضافة إلى إيجاد الحلول اللازمة لعدد من التقاطعات والميادين التي يكثر عندها الحوادث المتكررة.
وتَضَمّن الاجتماعُ مناقشةَ عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من التوصيات اللازمة.