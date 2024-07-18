24 حلقة صيفية لجمعية "سمو القنفذة" تخدم 384 طالبًا وطالبة وتستمر شهرًا كاملاً

أطلقت مؤخرًا جمعية سمو لتحفيظ القرآن الكريم بالقنفذة الحلقات الصيفية لتعليم كتاب الله، حيث سجل أكثر من 384 طالبًا وطالبة، بعدد 24 حلقة قرآنية، وتستمر الحلقات الصيفية شهرًا كاملاً، حيث أتم طالبان إلى هذا اليوم حفظهما لكتاب الله تعالي، ويأتي ذلك استمرارًا لحلقات التحفيظ بالجمعية.
وذكر مدير الجمعية الدكتور يحيى الجعفري أننا في جمعية سمو نسعى إلى تقديم خدمات متعددة وحديثة لتعليم كتاب الله، من خلال الحلق القرآنية للبنين والبنات.
يُشار إلى أن جمعية سمو جمعية رائدة في العمل المؤسسي والخيري وحاصلة على العديد من الجوائز المتقدمة في مجال العمل الخيري وتعليم كتاب الله.