موظفو وأبناء جمعية إنسان يزورون محافظ شقراء

قام مدير فرع جمعية إنسان بفرع شقراء عبدالله ناصر المجيول وسكرتير الفرع؛ محمد الموسى ومدير العلاقات مساعد الطويل، وبصحبة عدد من أبناء الفرع، بزيارة محافظ شقراء عادل البواردي، لإطلاعه على إنجازات الفرع خلال هذا العام المنصرم، والاستعداد للعام القادم، وإيضاح أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام وأمهاتهم، وذلك في مكتبه بديوان المحافظة.

وبدأ اللقاء بتهنئة المحافظ بصدور الأمر السامي بالتعاقد معه لمدة سنتين، ثم ألقى المحافظ كلمة ترحيبية، أثنى خلالها على الأعمال الخيرية التي تقوم بها الجمعية سواء على مستوى محافظة شقراء أو غيرها من المحافظات، والتي تتفق مع رؤية المملكة نحو استثمار العمل الخيري وتنمية القطاع الثالث ليقوم بدوره المواكب لنهضة المملكة المباركة.

واختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية مع المحافظ.