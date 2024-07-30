"تعليم شقراء" تشارك بركن تعريفي للطلاب في "مهرجان الفلفل الرابع"

شاركت إدارة تعليم شقراء بركن توعوي في مهرجان فلفل شقراء الرابع للتعريف بأهم الأقسام وما تقدمه من خدمات للطلاب والطالبات، شملت الاختبارات والقبول والتطوع والتعليم المستمر ورياض الأطفال.
وفي التفاصيل، شاركت إدارة تعليم شقراء بركن تعريفي في مهرجان فلفل شقراء عبر فريق من المشرفات والإداريات، حيث اشتمل الركن على التعريف بقسم الاختبارات والقبول، موضحًا خطوات استخراج النتائج عبر الباركود الموجود في اللوحات الإرشادية.
ويشرح أعضاء الفريق في الركن للزوار طريقة الدخول على بوابة نتائجي وما تقدمه البوابة من خدمات للطلاب والطالبات.
وخلال الركن التعريفي، يطلع الزائر على دور العمل التطوعي للطلاب والطالبات، كما يتم توزيع بروشورات تحتوي على شرح التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ويشرح أعضاء الفريق لضيوف المهرجان طريقة التقديم على التعليم المستمر، ويبين أهم المدارس المتاح التسجيل فيها، إضافة إلى جهود إدارة تعليم شقراء في هذا المجال.
ويقدم فريق إدارة التعليم، شرحًا مفصلًا لآلية التسجيل في رياض الأطفال التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، والمسؤولين في وزارة التعليم، إيمانًا من الجميع بضرورة إيصال التعليم لجميع الأطفال.