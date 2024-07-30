"تعليم شقراء" تشارك بركن تعريفي للطلاب في "مهرجان الفلفل الرابع"

وفي التفاصيل، شاركت إدارة تعليم شقراء بركن تعريفي في مهرجان فلفل شقراء عبر فريق من المشرفات والإداريات، حيث اشتمل الركن على التعريف بقسم الاختبارات والقبول، موضحًا خطوات استخراج النتائج عبر الباركود الموجود في اللوحات الإرشادية.