380 ألف طالب بتعليم جازان ينتظمون في 2,659 مدرسة بعد إجازة عيد الفطر

ورفع "عقدي" خالص التهاني والتبريكات للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وإلى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ولجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وأولياء الأمور، بهذه المناسبة الغالية، سائلاً الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيده على الوطن الغالي ونحن في رخاء واستقرار وأمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.