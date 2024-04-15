380 ألف طالب بتعليم جازان ينتظمون في 2,659 مدرسة بعد إجازة عيد الفطر

انتظم، اليوم الاثنين، أكثر من 380 ألف طالب وطالبة في 2,659 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وتعليم صبيا بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك وسط فعاليّات احتفاء نظمتها المدارس بمناسبة عيد الفطر.
وفي التفاصيل، رحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي بعودة الطلاب والطالبات لمواصلة الرحلة التعليمية وشاركهم فرحة العيد وتابع انتظام العملية التعليمية للطلاب والطالبات وشدد على أهمية الانضباط المدرسي ورفع نواتج التعلم المستهدفة.
ونوه "عقدي" بالدعم اللا محدود الذي يحظى به الطلاب والطالبات ومنسوبو ومنسوبات التعليم بالمنطقة من أمير منطقة جازان ونائبه ووزير التعليم.
ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1445هـ سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيده أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالعز والتمكين.
ورفع "عقدي" خالص التهاني والتبريكات للأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وإلى وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان ولجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة وأولياء الأمور، بهذه المناسبة الغالية، سائلاً الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيده على الوطن الغالي ونحن في رخاء واستقرار وأمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.
ومن جانب آخر نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم.