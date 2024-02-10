"مدارس جدة" تبدأ فعاليّاتها للاحتفاء بيوم التأسيس.. غدًا

تطلق مدارس تعليم جدة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد فعاليّاتها للاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك من خلال منظومة من البرامج الاحتفائية التي سيشارك بها سائر الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية، تشمل عروضًا فولكلورية ومعارض فنية وقصائد شعرية، تبرز تاريخ الأجداد وتحكي قصة التأسيس المفعمة بالأمجاد والإنجازات الخالدة.
ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة سائر المدارس بتنفيذ فعاليّات يوم التأسيس بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من يوم غدٍ الأحد إلى الأربعاء المقبل وفق الهوية المعتمدة، مع تخصيص الخمس الدقائق الأولى للحصص الدراسية للحديث عن يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية، إلى جانب الاستفادة مما ورد في المقررات الدراسية من محتوى عن يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية في تنفيذ الفعاليّات. كما ستشمل مظاهر الاحتفاء في المدارس تفعيل الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى وفق الدليل الصادر من وزارة الثقافة.
وقالت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي إن الاحتفاء بيوم التأسيس يأتي لتعريف أبنائنا وبناتنا على حقبة مهمة من تاريخ بلادهم المجيد، وما سطره الآباء والأجداد من بطولات عظيمة وإنجازات خالدة يمتد أثرها لعصرنا الحاضر.
وأكدت" منال اللهيبي" أن سائر فعاليّات الاحتفاء سيكون محورها الطلبة في مدارسهم ليعبروا من خلالها عن مشاعرهم مع الأسرة التعليمية في المدارس عن اعتزازهم بالوطن منذ تأسيسه قبل ثلاثة قرون وامتدادًا لحاضره الزاهر ومستقبله الواعد.