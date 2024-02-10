"مدارس جدة" تبدأ فعاليّاتها للاحتفاء بيوم التأسيس.. غدًا

ووجهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة سائر المدارس بتنفيذ فعاليّات يوم التأسيس بمكاتب التعليم والمدارس خلال الفترة من يوم غدٍ الأحد إلى الأربعاء المقبل وفق الهوية المعتمدة، مع تخصيص الخمس الدقائق الأولى للحصص الدراسية للحديث عن يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية، إلى جانب الاستفادة مما ورد في المقررات الدراسية من محتوى عن يوم التأسيس وتاريخ الدولة السعودية في تنفيذ الفعاليّات. كما ستشمل مظاهر الاحتفاء في المدارس تفعيل الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى وفق الدليل الصادر من وزارة الثقافة.