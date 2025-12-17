270 ألف طالب وطالبة يحتفون باللغة العربية في تعليم الطائف غدًا

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم غدٍ الثامن عشر من ديسمبر بـاليوم العالمي للغة العربية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "نفخر بها"، فيما أعلنت منظمة اليونسكو أن عنوان الاحتفال في عام 2025 هو: "آفاق مبتكرة للغة العربية.. سياسات وممارسات ترسم مستقبلًا لغويًا أكثر شمولًا".
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن الإدارة أعدّت خطة شاملة للاحتفاء بالمناسبة، تتضمن برامج وفعاليات تثقيفية وتوعوية تُبرز دور المملكة الريادي في خدمة اللغة العربية، وتعزّز من مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي، من خلال منظومة التعليم.
وأشار الغامدي إلى أن أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في نحو 1700 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية سيشاركون في الفعاليات، من خلال الإذاعة المدرسية والأنشطة الصفية واللاصفية، مؤكدًا أن الهدف هو تعميق الوعي باللغة العربية ومكانتها في نفوس الطلاب والطالبات، وغرس الفخر بالانتماء إليها كلغة حضارة وهوية.