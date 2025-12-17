270 ألف طالب وطالبة يحتفون باللغة العربية في تعليم الطائف غدًا

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف يوم غدٍ الثامن عشر من ديسمبر بـاليوم العالمي للغة العربية، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "نفخر بها"، فيما أعلنت منظمة اليونسكو أن عنوان الاحتفال في عام 2025 هو: "آفاق مبتكرة للغة العربية.. سياسات وممارسات ترسم مستقبلًا لغويًا أكثر شمولًا".