أمين الطائف يتفقد المشروعات التطويرية بـ"المويه وظلم"

وكذلك تحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه راحة المواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ كل ما من شأنه التماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الارتقاء بجودة الحياة للسكان.