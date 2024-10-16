أمين الطائف يتفقد المشروعات التطويرية بـ"المويه وظلم"

أجرى أمين الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للوقوف الميداني على سير العمل بالمشروعات التنموية والتطويرية لبلديتي المويه وظلم.
جاء ذلك ضمن برنامج جولات "الزايدي" للبلديات المرتبطة بالأمانة برفقة الوكلاء والمختصين.
وقد اجتمع أمين الطائف، مع رئيس بلدية ظلم والمسؤولين بالبلدية، وبحث معهم متطلبات تدعيم الخدمات البلدية بالمركز، بما يعزز الاستدامة، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للأهالي.
وكذلك تحقيق توجيهات الحكومة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه راحة المواطنين والتيسير عليهم، وتنفيذ كل ما من شأنه التماشي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الارتقاء بجودة الحياة للسكان.
ودشن المهندس عبد الله الزايدي، المرحلة الثانية من مبادرة "ظلم الخضراء"، بزراعة شتلة إيذانًا بانطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة، التي تهدف إلى زراعة أكثر من 2000 شتلة شجرية.
بعد ذلك دشن أمين الطائف، الممشى الرياضي بالمركز بطول 2800 متر، ضمن خطط توفير بيئة صحية وترفيهية تخدم كل فئات المجتمع.
ثم التقى بأهالي مركز ظلم في مقر البلدية واستمع الى احتياجات السكان من الخدمات البلدية، وبحث معهم الرؤى المستقبلية لتعزيز الخدمات البلدية بالمركز والقرى التابعة.
كما زار محافظ المويه، واطلع على برنامج البلدية لتعزيز الخدمات البلدية بالمحافظة، والأهداف التنموية التي حددتها الأمانة لتطوير الخدمات للتسهيل على السكان وراحتهم، وخطط وبرامج العمل البلدي للمرحلة المقبلة.
وبحث "الزايدي" مع رئيس بلدية المويه والمختصين مراحل العمل المنجزة لسائر المشروعات المعتمدة والجارية، وشدد على سرعة إنجازها حتى يستفيد الأهالي من عطاءات التنمية، واستمع إلى الأعمال المنجزة لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة وتحسين المشهد الحضري.
وأهاب أمين الطائف، بضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالفعل التنموي؛ لضمان نجاح سائر الأعمال لخدمة المواطنين والمقيمين انفاذاً لتطلعات ولاة الأمر.
وضمن جولاته التفقدية للبلديات المرتبطة زار محافظ المويه، وناقش احتياجات المحافظة ومراكزها من الخدمات البلدية التطويرية لتحقيق جودة الحياة.
فيما التقى خلال جولته عددًا من أهالي محافظة المويه في مقر البلدية، واستمع إلى احتياجات ومطالب المحافظة من الخدمات البلدية.
وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بتذليل كل ما من شأنه إيصال الخدمات لجميع المواقع للتيسير على الأهالي وراحتهم، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من نهضة تنموية في هذا العهد الزاهر خصوصًا في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني.
وقد استعرض معهم الجهود البلدية خلال الفترة الماضية، والمشروعات المنفذة، مؤكدًا السعي إلى تنفيذ المزيد من المشروعات.
وأوضح أن هناك توجهًا للتكامل مع القطاع الخاص وإفساح الفرصة لمشاركة فعّالة لرجال الأعمال لتنفيذ المزيد من الأعمال والاستثمارات التي تخدم المحافظة وقاطنيها خلال المرحلة المقبلة.