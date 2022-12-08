"بن سمار" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بإقرار ميزانية المملكة 2023م

وقال بن سمار: "نهنئ القيادة الرشيدة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة، على ميزانية الخير والنماء التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين مساء الأمس، وحملت معها المبشرات والخيرات والمسرات، وهذا الإعلان للميزانية بهذا الفائض -ولله الحمد- يعكس الدور البالغ والجهود الحثيثة التي قامت بها قيادتنا الرشيدة حفظها الله في وضع كل السبل لتحقيق اقتصاد قوي متين للوصول إلى الهدف الرئيسي في أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أهم الاقتصادات المهمة في العالم بإذن الله، وهذا الإعلان يدل أيضًا على النجاح في الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على المملكة واقتصادها بما يرضي الله عز وجل، فنحمد الله عز وجل أولًا وأخيرًا على ما رزقنا به من عز وخير وبركة ونماء، ونحمد الله على إعلان الخير الذي أتى بفضل الله أولًا ثم بالخطط الواثقة المدروسة والتنظيم المستمر والجهود الحثيثة من القيادة حفظها الله، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلها ميزانية خير ونماء وتطوير وازدهار وبركة وأن ينفع بها البلاد والعباد".