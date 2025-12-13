غرفة الشرقية تحتفي الثلاثاء المقبل بقطاع الأعمال في المنطقة

تستعد غرفة الشرقية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16ديسمبر2025م، للاحتفاء بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية من خلال حفل الاستقبال السنوي، الذي يُقام برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وذلك في مركز معارض الظهران "إكسبو".
ويُعدّ حفل الاستقبال السنوي الذي تُنظمه غرفة الشرقية في هذا التوقيت من كل عام لأكثر من ثلاثة عقود مضت، أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، ورجال وسيدات الأعمال وروّاد الاستثمار في مختلف القطاعات، فضلاً عن مُمثلي السلك الدبلوماسي في المملكة، والمجتمع الإعلامي. كما يمثّل منصة مهمة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتدعم الحراك الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن حفل هذا العام سيشهد حضورًا لافتًا من مختلف الجهات والقطاعات، مما يوفّر فرصة مميزة للتعارف ومناقشة أبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، كالمبادرات والمشروعات الكبرى التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.
وقال الرزيزاء إن الحفل بمثابة الفرصة للتلاقي وتبادل الآراء والأفكار في عديد من القضايا التي تهم الوسط الاقتصادي، في ظل تغيرات جذرية يشهدها الاقتصاد الوطني، عززت من دور القطاع الخاص وزادت من شراكته في مسيرة النمو والتنمية، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- ففيه تتعزز أواصر الترابط، ويتجدد التواصل بما يمثله من عامل مهم في تعزيز النمو الاقتصادي، الذي تشهده البلاد في كافة القطاعات.
وأكد الرزيزاء أن الحفل مناسبة للاحتفاء بالقطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وقال إنه مع التنظيم المميز والأجواء الودية التي يتميز بها حفل الاستقبال السنوي، أصبح علامة مهمة في جدول فعاليات المنطقة الشرقية، ومحط أنظار مجتمع الأعمال في المنطقة لما يوفره من فرص للالتقاء وتبادل الآراء وإطلاق أفكار جديدة وبناء علاقات مثمرة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل، واقتصاد المنطقة الشرقية بوجه خاص.