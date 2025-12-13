غرفة الشرقية تحتفي الثلاثاء المقبل بقطاع الأعمال في المنطقة

ويُعدّ حفل الاستقبال السنوي الذي تُنظمه غرفة الشرقية في هذا التوقيت من كل عام لأكثر من ثلاثة عقود مضت، أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الشرقية، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة من قيادات القطاعين العام والخاص، ورجال وسيدات الأعمال وروّاد الاستثمار في مختلف القطاعات، فضلاً عن مُمثلي السلك الدبلوماسي في المملكة، والمجتمع الإعلامي. كما يمثّل منصة مهمة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتدعم الحراك الاقتصادي في المنطقة.