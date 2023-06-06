"الحوار الوطني" ينظم ندوة للتوعية بأضرار المخدرات بشرورة
نظم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران اليوم ندوة بعنوان "المخدرات وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع"، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالمحافظة وبحضور محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي.
وتناولت الندوة الحديث عن ظاهرة المخدرات وأنواع المؤثرات العقلية وأثرها على الفرد والمجتمع والسلوكيات للمتعاطي والفئات العمرية الأكثر عرضةً للتعاطي والإدمان وأساليب الوقاية منها وخطوات العلاج ومسؤولية الأسرة، وذلك في الحد من الانزلاق في آفة المخدرات، إضافة إلى تأثير تعاطي المخدرات على الصحة العامة للمتعاطي والآثار النفسية والصحية للإدمان.
وشكر"العنزي" القائمين على مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران لما يقومون به من ندوات ولقاءات لما فيه خدمة أبناء هذا الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
يُشار إلى أن مشاركة فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران تأتي ضمن الدور الذي يضطلع به لتعزيز قيم التماسك الاجتماعي وانطلاقًا من الدور المهم في التفاعل مع الحملات الوطنية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة ومناقشة القضايا الاجتماعية التي تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي.