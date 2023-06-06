"الحوار الوطني" ينظم ندوة للتوعية بأضرار المخدرات بشرورة

يُشار إلى أن مشاركة فرع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران تأتي ضمن الدور الذي يضطلع به لتعزيز قيم التماسك الاجتماعي وانطلاقًا من الدور المهم في التفاعل مع الحملات الوطنية التي تنظمها الجهات ذات العلاقة ومناقشة القضايا الاجتماعية التي تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي.