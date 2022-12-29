لخدمة 85 ألف مستفيد.. "المودة" تطلق خطتها التنفيذية للعام 2023م

وأوضح آل رضي أن محفظة الاستدامة تتضمن 6 مبادرات رئيسية، تهدف الجمعية من خلالها استدامة الصورة الذهنية للجمعية والوصول للعالمية من خلال التوعية باللغة الإنجليزية والوصول للمستفيدين من غير الناطقين باللغة العربية، ومن أهم مستهدفات المحفظة إقامة قمة عالمية للأسرة في المملكة، كما تسعى الجمعية إلى استدامة التميز المؤسسي من خلال تطبيق معايير الحوكمة المحلية والعالمية، حيث تستهدف أن تحقق نسبة 95% من الشكاوى الواردة، واستدامة بيئة العمل من خلال التطوير المهني للعاملين وبيئة داعمة للإبداع وبناء قدرات 4 قادة للمستقبل وتحقيق نسبة رضا فريق العمل إلى 95%، كما تسعى الجمعية من خلال المحفظة إلى استدامتها المالية وضبط عمليات وإجراءات الصرف وفق الموازنة التقديرية.