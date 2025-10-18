"الأمر بالمعروف" و"أمن الدولة" يبحثان تحديات الأمن الوطني في لقاء توعوي بعسير

نظّمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لقاءً توعويًا بعنوان "تحديات الأمن الوطني"، استهدف منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمن الفكري والتكامل مع الجهات المختصة.
وقدّم اللقاء اللواء بسام بن زكي عطية، المستشار برئاسة أمن الدولة، حيث استعرض خلاله مفهوم الأمن الوطني ومرتكزاته وأهميته، مع تسليط الضوء على الجماعات والأفكار الهدّامة التي تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع، مؤكدًا على دور الفرد والأسرة والمجتمع في مواجهتها.
وحضر اللقاء مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، ومدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة الشيخ أحمد بن ناصر القحطاني، إلى جانب عدد من القيادات ومنسوبي الفرع.
وفي ختام اللقاء، تسلّم اللواء بسام درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة، تقديرًا لمشاركته وجهوده.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مبادرات الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري، من خلال الشراكة مع الجهات المختصة ونشر الوعي بمهددات الأمن الوطني، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة.