"الأمر بالمعروف" و"أمن الدولة" يبحثان تحديات الأمن الوطني في لقاء توعوي بعسير

وقدّم اللقاء اللواء بسام بن زكي عطية، المستشار برئاسة أمن الدولة، حيث استعرض خلاله مفهوم الأمن الوطني ومرتكزاته وأهميته، مع تسليط الضوء على الجماعات والأفكار الهدّامة التي تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع، مؤكدًا على دور الفرد والأسرة والمجتمع في مواجهتها.