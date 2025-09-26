اجتماع بمكة يبحث تعزيز سلامة المنتجات الزراعية وتطوير أسواق النفع العام

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اجتماعًا برئاسة مدير عام الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع المهندس هشام القريني، وبحضور مدير إدارة الأسواق والمسالخ، ومدير إدارة الزراعة بالفرع، ومدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة، إلى جانب مشرفي العمل الرقابي في أسواق النفع العام وفريق المختبر الرئيسي بالمنطقة.
وناقش الاجتماع الآليات المنظمة لعمليات سحب العينات من المنتجات الزراعية قبل دخولها إلى أسواق النفع العام، والإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذه المنتجات والمزارع الموردة لها، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويكفل وصول غذاء آمن ومستدام للمستهلك.
كما استعرض الحضور أبرز التحديات التي تواجه أعمال الرقابة والتفتيش في الأسواق، ومن بينها ما يتعلق بالتراخيص والسجلات الزراعية، حيث طُرحت مجموعة من الأفكار والحلول التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الأسواق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز منظومة الرقابة ورفع كفاءة الأداء الميداني، بما يحقق سلامة المنتجات الزراعية ويلبي تطلعات المستهلكين، مع الإشادة بالتكامل والتعاون بين مختلف الإدارات والقطاعات لضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة في أسواق النفع العام.