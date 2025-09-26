اجتماع بمكة يبحث تعزيز سلامة المنتجات الزراعية وتطوير أسواق النفع العام

وناقش الاجتماع الآليات المنظمة لعمليات سحب العينات من المنتجات الزراعية قبل دخولها إلى أسواق النفع العام، والإجراءات اللازمة لضمان سلامة هذه المنتجات والمزارع الموردة لها، بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ويكفل وصول غذاء آمن ومستدام للمستهلك.