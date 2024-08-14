"الندوة العالمية" تقدم مِنَحًا دراسية للأيتام المتفوقين في "تايلاند"

دشن مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، احتفالية برنامج تقديم المنح الدراسية للأيتام المتفوقين لعام 2024م بمدرسة القراء الثانوية بمنطقة (ويتايا برأويت) بالعاصمة بانكوك.
ويهدف البرنامج إلى الإحسان إلى الأيتام ومساعدة أسرهم ونشر التكافل والتراحم بين الناس والتخفيف من معاناة هذه الشريحة التي تفتقد العائل والمعين.
جاء ذلك بمشاركة عدد من رؤساء ومنسوبي الجمعيات الخيرية العاملة بالمحافظة؛ حيث ثمّنوا جهود الندوة في رعاية الأيتام، وأثّر تقديم هذه المنح في تشجيع الطلاب وحثهم على استمرار التفوق الدراسي.
من جانبهم، عبّر أهالي الأيتام عن سعادتهم الغامرة لهذه المبادرات التي تبذلها الندوة للعناية بأبنائهم ورعايتها وتحفيزها لهم لاستكمال مسارهم التعليمي، كما أشادوا بالدعم الإنساني المستمر من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا؛ سائلين الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.