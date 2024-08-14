"الندوة العالمية" تقدم مِنَحًا دراسية للأيتام المتفوقين في "تايلاند"

جاء ذلك بمشاركة عدد من رؤساء ومنسوبي الجمعيات الخيرية العاملة بالمحافظة؛ حيث ثمّنوا جهود الندوة في رعاية الأيتام، وأثّر تقديم هذه المنح في تشجيع الطلاب وحثهم على استمرار التفوق الدراسي.