بتنظيم متقن.. بلدية الأفلاج تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني

أظهرت بلدية الأفلاج جاهزية عالية في تنظيم احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95، بعد أن كثفت جهودها الميدانية لتهيئة حديقة سحاب التي احتضنت آلاف المواطنين والمقيمين مع عائلاتهم وسط أجواء وطنية مبهجة.
وشهد الحفل حضور محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم ورئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المعدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية، حيث عبّر الجميع عن إشادتهم بدقة التنظيم وتنوع الفعاليات التي أضفت على المناسبة طابعاً احتفالياً ثرياً.
وحرصت البلدية على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تجهيز أركان تفاعلية خصصت لعدد من جمعيات القطاع الثالث، في مبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً من الأهالي وأسهمت في إبراز دور تلك الجمعيات في خدمة المجتمع.
وتنوّعت البرامج بين عروض فنية وثقافية وفقرات ترفيهية جذبت مختلف الأعمار، لترسم لوحة وطنية متكاملة تعزز روح الانتماء والفخر بإنجازات الوطن، مؤكدة نجاح بلدية الأفلاج في تقديم احتفال يليق بالمناسبة الغالية.