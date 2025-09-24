بتنظيم متقن.. بلدية الأفلاج تبرز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني

وحرصت البلدية على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تجهيز أركان تفاعلية خصصت لعدد من جمعيات القطاع الثالث، في مبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً من الأهالي وأسهمت في إبراز دور تلك الجمعيات في خدمة المجتمع.