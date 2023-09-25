برعاية الأمير سعود بن نهار.. انطلاق مهرجان العنب والرمان في الطائف

ينطلق يوم الأربعاء المقبل مهرجان العنب والرمان تحت رعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود، محافظ الطائف، بفعاليات متنوعة وذلك بحديقة الحكير بالسداد.
ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزاتها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرضاً لمحاصيل العنب والرمان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذا المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف.
من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية.
وثمن "الخليف" و"القاضي" حرص واهتمام محافظ الطائف بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان عنب ورمان الطائف.