برعاية الأمير سعود بن نهار.. انطلاق مهرجان العنب والرمان في الطائف

ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزاتها النسبية المختلفة، ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرضاً لمحاصيل العنب والرمان، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام.