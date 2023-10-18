ناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة.. محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي

وأكد أن حضور أمين عام المجلس يُسهم في حل الإشكاليات وتجاوز العقبات ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكلّ ما يخدم المحافظة ومراكزها تنمويًّا وثقافيًّا وسياحيًّا، والعمل على تطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.