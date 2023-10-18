ناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة.. محافظ شرورة يرأس اجتماع المجلس المحلي

رأس محافظ شرورة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة موفق بن عبدالهادي العنزي، الجلسة الأولى من الدورة الثانية للمجلس بحضور أمين عام مجلس منطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية، وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تساهم في تنمية المحافظة وتحقق التطلعات في تلبية احتياجات المواطنين.
وناقش الاجتماع مُجمل المحاور الواردة في جدول الأعمال الرامية لسُبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات التنموية والخدمية والخطط المستقبلية واحتياجات المحافظة، وأهمية توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية.
وثمّن" العنزي" الدور الذي يقوم به مجلس المنطقة برئاسة أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، من مبادرات واهتمامٍ بالمشاريع التنموية مع جميع الإدارات الخدمية بالمنطقة والجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات المجالس المحلية بمنطقة نجران.
وأكد أن حضور أمين عام المجلس يُسهم في حل الإشكاليات وتجاوز العقبات ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكلّ ما يخدم المحافظة ومراكزها تنمويًّا وثقافيًّا وسياحيًّا، والعمل على تطويرها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.