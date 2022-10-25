مدرسة "عبدالرحمن" تحتفي به.. نجح في احتواء نيران شبت في مركبة وأنقذ قائدها وانفردت "سبق" بنشرها

وتفصيلًا: نجح الشاب عبدالرحمن بن أحمد القنوي، 17 عامًا، بعد إرادة الله، في إنقاذ شاب آخر إثر انقلاب مركبته بطريق رعلة شمال قنا عسير، بعد انحرافها وانقلابها واشتعال النيران بها عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.