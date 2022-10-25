مدرسة "عبدالرحمن" تحتفي به.. نجح في احتواء نيران شبت في مركبة وأنقذ قائدها وانفردت "سبق" بنشرها

كرمت مدرسة أسامة بن زيد الثانوية، الطالب عبدالرحمن بن أحمد علي القنوي، يدرس بالصف الثاني الثانوي نظير قيامه بعمل بطولي على طريق رعلة قنا عندما باشر حادث انقلاب مركبة وأطفأ حريقها، وأخرج سائقها واتصل على الجهات ذات العلاقة، بشهادة شكر وتقدير ومبلغ مالي واحتساب ما قام به ساعات تطوع له.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر الخبر مساء البارحة بعنوان "بطولة شاب تنقذ آخر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها بـ"رعلة قنا".. وهذا ما حدث".
وجاء في الخبر: أن شجاعة شاب تسببت بإنقاذ آخَر انقلبت مركبته واشتعلت النيران بها على طريق رعلة قنا مساء اليوم.
وتفصيلًا: نجح الشاب عبدالرحمن بن أحمد القنوي، 17 عامًا، بعد إرادة الله، في إنقاذ شاب آخر إثر انقلاب مركبته بطريق رعلة شمال قنا عسير، بعد انحرافها وانقلابها واشتعال النيران بها عند الساعة العاشرة من مساء اليوم.
وقال بطل الحادثة الشاب عبدالرحمن لـ"سبق": أوقفت مركبتي وترجلت لإنقاذ قائد المركبة، لأتفاجأ باشتعال النيران في سيارته؛ ما جعلني أعود وأحضر طفاية الحريق وأطفئ الحريق وأقوم بكسر زجاج السيارة المنكوبة من طراز تويوتا كامري، وإخراج قائدها المصاب، ثم الإتصال على كل من الهلال الأحمر والشرطة والدفاع المدني، والبقاء معه لحين وصول تلك الجهات ونقله بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى.