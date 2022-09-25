"كفيف" تنظّم لمنتسبيها حفلًا بمناسبة اليوم الوطني 92
نظّمت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض "كفيف"، اليوم الأحد، حفلًا بمجمع "بارك افنيو"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92.
حظي الحفل بمشاركة عدد من مستفيدي الجمعية بفعاليات متنوعة ومشوقة، شملت المشاركة في العرضة السعودية وعزف الأعمال الوطنية على عدد من الآلات الموسيقية، كما شمل مشاركة عدد من الكفيفات في الفنون التشكيلية والأعمال اليدوية.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الجمعية خالد الحربي: إن هذه الفعالية أتت في مجمع تجاري بهدف دمج المكفوفين مع أفراد المجتمع والاحتفاء معهم بهذه المناسبة الوطنية.
وأضاف "الحربي" أن الجمعية حقّقت هذا الهدف من خلال ما لمسناه من عدد الحضور الهائل الذي أتى للمشاركة مع المكفوفين احتفاءً باليوم الوطني السعودي لهذا العام، وتجربتهم للعصا البيضاء، الذي جعلهم يعيشون واقع المكفوفين في دقائق.
ووجّه "الحربي" في ختام حديثه رسالة للمجتمع بأن الكفيف فرد فاعل في مجتمعه، ومشاركته بمثل هذه المناسبات واجب وطني.