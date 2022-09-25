"كفيف" تنظّم لمنتسبيها حفلًا بمناسبة اليوم الوطني 92

وأضاف "الحربي" أن الجمعية حقّقت هذا الهدف من خلال ما لمسناه من عدد الحضور الهائل الذي أتى للمشاركة مع المكفوفين احتفاءً باليوم الوطني السعودي لهذا العام، وتجربتهم للعصا البيضاء، الذي جعلهم يعيشون واقع المكفوفين في دقائق.