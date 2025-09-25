القصب تحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة وعروض للخيول

وتنوّعت الفعاليات، التي أُقيمت بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالقصب، بين مسرح الأسرة والطفل الذي قُدمت فيه فقرات وطنية وأناشيد ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، إضافة إلى ألعاب التحدي وتوزيع أكثر من 1000 هدية.