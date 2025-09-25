القصب تحتفل باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة وعروض للخيول

شهدت مدينة القصب احتفالات واسعة بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، حيث نظّمت بلدية القصب فعاليات متنوعة في حديقة الملك سلمان على طريق الملك عبدالله، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير.
وحضر الفعاليات رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم، ورئيس البلدية المهندس مطلق بن عبدالله أبوثنين، ومعرّف الجوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس جمعية التنمية الأهلية فواز السويد، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية ورؤساء الدوائر الحكومية.
وتنوّعت الفعاليات، التي أُقيمت بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بالقصب، بين مسرح الأسرة والطفل الذي قُدمت فيه فقرات وطنية وأناشيد ومسابقات ثقافية وحركية للأطفال، إضافة إلى ألعاب التحدي وتوزيع أكثر من 1000 هدية.
كما شملت الفعاليات معارض للأسر المنتجة، وركنًا للرسم والتلوين، وجدارية وطنية عبّر من خلالها الزوار عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته.
وتخللت الاحتفالات عروض استعراضية للخيول لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، فيما امتلأت جنبات الحديقة بالمواطنين والمقيمين الذين توافدوا للاستمتاع بالفعاليات الوطنية المتنوعة، في أجواء جسدت روح الانتماء والولاء.