صندوق الوقف الصحي يطلق برنامج المنح الخامس

يُذكر أن صندوق الوقف الصحي صندوق مستقل انطلق بقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1440هـ، ويهدف إلى بناء نموذج لوقف صحي قادر على المساهمة في مواجهة التحديات الصحية وتسهيل وتفعيل جهود مكونات المجتمع للمساهمة فيها والتقليل من آثارها من خلال مبادرات نوعية ومستدامة.