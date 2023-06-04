صندوق الوقف الصحي يطلق برنامج المنح الخامس

أعلن صندوق الوقف الصحي عن إطلاق برنامج المنح الصحي الخامس للعام 2023، وذلك في إطار دوره الرائد في تصميم مبادرات صحية نوعية وعقد شراكات فاعلة لتعزيز التنمية الصحية المستدامة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع الصندوق من خلال برامج المنح الصحي إلى تقديم الدعم للجمعيات الأهلية الصحية المتخصصة لتوفير الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا في أنحاء المملكة، وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات هو 20/06/2023.
وتأتي برامج المنح المعلنة ضمن خطة الدعم الاستراتيجية للصندوق، حيث يسعى إلى تحقيق الأهداف الصحية المحددة من خلال خمسة مجالات رئيسية، وهي: صحة المناطق الطرفية، والرعاية الصحية المنزلية، والأمراض النفسية، وتحسين نمط الحياة الصحي، والكشف المبكر للأمراض المزمنة.
ويشترط الصندوق أن تتوافق الطلبات المقدمة مع مجالات المنح المحددة، وأن تكون الجهة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى وضوح نتائج البرامج وإمكانية تحققها.
وبهدف الاستفادة من برنامج المنح الصحي، يدعو الصندوق الجهات الراغبة في التقدم بطلباتها إلى زيارة بوابة المنح على الرابط المحدد وذلك لتقديم الطلبات المناسبة في موعد أقصاه 20/06/2023.
ويأمل الصندوق أن تُسهم هذه البرامج في تعزيز الرعاية الصحية في المملكة، وتحسين صحة المجتمع ووعيه.
يُذكر أن صندوق الوقف الصحي صندوق مستقل انطلق بقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1440هـ، ويهدف إلى بناء نموذج لوقف صحي قادر على المساهمة في مواجهة التحديات الصحية وتسهيل وتفعيل جهود مكونات المجتمع للمساهمة فيها والتقليل من آثارها من خلال مبادرات نوعية ومستدامة.