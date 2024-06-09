"همم شبابية" تختتم ملتقى ارتقاء لجمعيات محافظات جنوب الرياض بمشاركة 55 جمعية

برعاية مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم أقامت جمعية همم شبابية اليوم الأحد ملتقى ارتقاء، الذي يجمع جمعيات محافظات جنوب منطقة الرياض تحت عنوان (الفرص والممكنات للجمعيات الأهلية).
وشارك في الملتقى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. رائد المالكي، مدير إدارة التمكين المجتمعي، في جلسة بعنوان (الخدمات المقدمة)، وممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أ. إبراهيم الغرير، مدير حوكمة الجمعيات الأهلية، في جلسة بعنوان (الحوكمة ومستجداتها).
وقد تضمَّن الملتقى عرض تجارب لمشاريع ناجحة بهدف تبادُل المعارف والخبرات بين الجمعيات.
ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لرؤية السعودية ٢٠٣٠؛ إذ نصت الرؤية على "تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات"، منها القطاع غير الربحي.
وكذلك يستهدف برنامج التحول الوطني أن تصل نسبة الجمعيات الأهلية الملتزمة بنظام الحوكمة .
وفي نهاية اللقاء تم تكريم شركاء النجاح للملتقى.