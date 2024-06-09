"همم شبابية" تختتم ملتقى ارتقاء لجمعيات محافظات جنوب الرياض بمشاركة 55 جمعية

وشارك في الملتقى ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أ. رائد المالكي، مدير إدارة التمكين المجتمعي، في جلسة بعنوان (الخدمات المقدمة)، وممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أ. إبراهيم الغرير، مدير حوكمة الجمعيات الأهلية، في جلسة بعنوان (الحوكمة ومستجداتها).