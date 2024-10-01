إدارات التعليم بالمحافظات تبدأ استقبال طلبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم لاستقبال طلبات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية مستمر طوال العام الدراسي، مبينة أنه لابد من إرفاق المستندات للحالة -حسب ما ورد في القواعد التنظيمية- ليسهم في سرعة دراسة الطلب.