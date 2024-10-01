مناطق

إدارات التعليم بالمحافظات تبدأ استقبال طلبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة

للعام الدراسي 1446هـ وعبر موقع "فارس"
إدارات التعليم بالمحافظات تبدأ استقبال طلبات نقل شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة
تم النشر في

بدأت اليوم الثلاثاء إدارات التعليم في مختلف محافظات المملكة استقبال طلبات نقل جميع شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1446هـ، عبر موقع فارس.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن التقديم لاستقبال طلبات النقل لشاغلي الوظائف التعليمية مستمر طوال العام الدراسي، مبينة أنه لابد من إرفاق المستندات للحالة -حسب ما ورد في القواعد التنظيمية- ليسهم في سرعة دراسة الطلب.

وأشارت بأن نتيجة دراسة الطلب تصل عبر الإشعارات بنظام "فارس"، وأنه في حالة الموافقة على الطلب يظهر القرار في أيقونة "قراراتي" بالخدمة الذاتية في نظام "فارس".

إدارات التعليم
الوظائف التعليمية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org