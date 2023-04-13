"أمانة الطائف" توفر 14 ساحة بلدية للمنافسات الرياضية الشبابية في ليالي رمضان

وفّرت أمانة الطائف 14 ساحة بلدية لاحتضان المنافسات الرياضية للفرق الشبابية بالمحافظة على مدار أيام شهر رمضان الجاري، وشملت ساحات لهواة وممارسي الرياضة الجماعية والفردية من مختلف الأعمار، بعد أن وفّرت الأمانة خدماتها المختلفة الملحقة بهذه الساحات المنتشرة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة .
وحرصت الأمانة على تنوع هذه الساحات بين الملاعب للرياضات الفردية والجماعية المختلفة لهواة المشي والهرولة وممارسي كرة القدم وكرة الطائرة والتنس والسلة، ويستفيد من هذه الساحات آلاف الشباب يوميًا.
فيما دعمت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع خطتها لصيانة وتأهيل الساحات البلدية منذ وقت مبكر، وذلك ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للمرافق البلدية، وعملت على جاهزية الساحات البلدية لمواكبة زيادة الإقبال عليها خلال ليالي رمضان التي تعج بالمنافسات بين الفرق الرياضية الشبابية التي تمثل شباب الأحياء بمختلف الأعمار، بما يحتوي على قدرات وإمكانات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وتنتشر الساحات البلدية بأنحاء المدينة والضواحي، وأسهمت الأمانة في تجهيزها بالملاعب والخدمات المساندة لاحتواء النشء والشباب من خلال توفير مساحات متكاملة الخدمات لشريحة مهمة من المجتمع بداخل الأحياء وحتى الضواحي المحيطة بالمدينة.
يُشار إلى أن الأمانة قد نفذت أكثر من 1100 مهمة عمل بالساحات البلدية شملت أعمال الصيانة والتهيئة والتي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتعزيز الخدمات جودة الخدمات المقدمة، وشملت الأعمال المنجزة صيانة شبكات الخدمات والأسوار الخارجية والفواصل الداخلية وأعمدة الإنارة والأرضيات المطاطية والتمديدات الكهربائية والبوابات والمدرجات والنجيلة الصناعية والمظلات.