"أمانة الطائف" توفر 14 ساحة بلدية للمنافسات الرياضية الشبابية في ليالي رمضان

فيما دعمت الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع خطتها لصيانة وتأهيل الساحات البلدية منذ وقت مبكر، وذلك ضمن الخطط الميدانية للصيانة الدورية للمرافق البلدية، وعملت على جاهزية الساحات البلدية لمواكبة زيادة الإقبال عليها خلال ليالي رمضان التي تعج بالمنافسات بين الفرق الرياضية الشبابية التي تمثل شباب الأحياء بمختلف الأعمار، بما يحتوي على قدرات وإمكانات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.