"العنزي" يتفقد مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة ويطلع على خدمات "الشؤون الإسلامية" لضيوف الرحمن

اطلع محافظ شرورة موفق العنزي على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة نجران بمدينة الحجاج بمنفذ الوديعة وما تقدمه الوزارة من خدمات لحجاج جمهورية اليمن الشقيقة عبر المنفذ.
وكان الفرع قد وفّر شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك.
كما يشارك فريق من الدعاة والمشايخ في الفرع في استقبال الحجاج لتوعيتهم وتثقيفهم بشروط الفريضة وآدابها وتجنب المخالفات والبدع، وكذلك للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتوعيتهم بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لخدمتهم وتسهيل أداء فريضتهم، بالإضافة إلى توزيع عدد من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وأيضاً شرح تطبيق "رُشد"، الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها للحجاج.