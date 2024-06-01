"العنزي" يتفقد مدينة الحجاج بمنفذ الوديعة ويطلع على خدمات "الشؤون الإسلامية" لضيوف الرحمن

كما يشارك فريق من الدعاة والمشايخ في الفرع في استقبال الحجاج لتوعيتهم وتثقيفهم بشروط الفريضة وآدابها وتجنب المخالفات والبدع، وكذلك للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وتوعيتهم بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لخدمتهم وتسهيل أداء فريضتهم، بالإضافة إلى توزيع عدد من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك، وأيضاً شرح تطبيق "رُشد"، الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمستفيدين من خدماتها للحجاج.