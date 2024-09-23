"القحطاني": السعودية تُواصل مسيرة التقدم.. ورؤية 2030 تعزز مكانة المملكة عالميًا

وأوضح "القحطاني" أن المملكة شهدت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بدءًا من مشروعات الابتكار المستدام مثل "نيوم" و"القدية" وصولًا إلى قيادة المملكة ملفات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مشددًا على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر تنوعًا واستدامة.