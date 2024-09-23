"القحطاني": السعودية تُواصل مسيرة التقدم.. ورؤية 2030 تعزز مكانة المملكة عالميًا

احتفى أستاذ الإعلام المساعد بجامعة جازان الدكتور سالم بن محمد آل جفشر القحطاني، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، مشيرًا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة بفضل رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح "القحطاني" أن المملكة شهدت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بدءًا من مشروعات الابتكار المستدام مثل "نيوم" و"القدية" وصولًا إلى قيادة المملكة ملفات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، مشددًا على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر تنوعًا واستدامة.
وأكد القحطاني التقدم الكبير في المجال الأكاديمي، حيث سجلت الجامعات السعودية مراكز متقدمة عالميًا، بما يعكس التفوق العلمي والبحثي الذي تشهده المملكة.
واختتم حديثه برفع الشكر للقيادة الرشيدة على جهودها الجبارة لرفعة الوطن، معبرًا عن فخره بما تحقق من إنجازات وما ينتظر من نجاحات مستدامة.