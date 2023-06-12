"بر الشرائع": أكثر من 131 ألف ريال مساعدات مالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل

وقال المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن الجمعية سلَّمت مساعدات مالية، قُدرت بنحو 35276 ريالاً، للمستفيدين، كما سلّمت مبلغ 95500 ريال للأيتام، وكفالة الأرامل تقدر بـ1200 ريال. كما وزعت 5382 كرتون سقيا ماء، ووزعت 1027 كرتون تمر و 4 أجهزة كهربائية، كما سجلت أكثر من 155 ملفًا للأسر الجديدة للاستفادة من خدمات الجمعية.