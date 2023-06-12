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"بر الشرائع": أكثر من 131 ألف ريال مساعدات مالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل

في إطار استمرار العمل الخيري لدعم الفقراء والمحتاجين في عدد من الأحياء بالمنطقة
"بر الشرائع": أكثر من 131 ألف ريال مساعدات مالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل
سبق
سبق

كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن منجزات شهر مايو بتقديم مساعدات مالية، بلغت 131.976 ريالاً للمستفيدين، كما وزعت 833 سلة غذائية، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.

وقال المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة: "إن الجمعية سلَّمت مساعدات مالية، قُدرت بنحو 35276 ريالاً، للمستفيدين، كما سلّمت مبلغ 95500 ريال للأيتام، وكفالة الأرامل تقدر بـ1200 ريال. كما وزعت 5382 كرتون سقيا ماء، ووزعت 1027 كرتون تمر و 4 أجهزة كهربائية، كما سجلت أكثر من 155 ملفًا للأسر الجديدة للاستفادة من خدمات الجمعية.

وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتكامل مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

مكة المكرمة
جمعية البر الخيرية
الشرائع
السلال الغذائية
العمل الخيري

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