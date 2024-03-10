"بيئة جدة" تنظم ورشة عمل عن "أمراض النقص الغذائي في الماشية"

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "أمراض النقص الغذائى في الماشية"، بحضور عدد من المختصين ومربي المواشي في المحافظة.
واستعرضت الورشة، عدة محاور أبرزها: التعريف بالنقص الغذائي بالماشية، والأسباب، وطرق التشخيص، وطرق المعالجة.
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة للوزارة للتوعية بأهمية الأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية؛ ولرفع الكفاءة الإنتاجية للماشية والجدوى الاقتصادية، وتشجيع وتحفيز المربين على استخدامها.
كما تعقد ضمن الحملة التوعوية للتعريف بمزايا الأعلاف المتكاملة في خفض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية في المدخلات العلفية المستخدمة في التغذية التقليدية من الهدر.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي: إن الوزارة تعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة على رفع مستوى الوعي لدى مربي الماشية؛ لاستخدام الأعلاف المركبة في تغذية مواشيهم، والتعريف بأهمية نظام الأعلاف المتكاملة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية.