"بيئة جدة" تنظم ورشة عمل عن "أمراض النقص الغذائي في الماشية"

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "أمراض النقص الغذائى في الماشية"، بحضور عدد من المختصين ومربي المواشي في المحافظة.