"أسمنت الجنوبية" تحصد جائزة "مدن" للتميّز الصناعي في المسؤولية المجتمعية

حصدت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية جائزة "مدن للتميّز الصناعي" في مسار المسؤولية المجتمعية بالصناعة، تقديرًا لممارساتها المؤسسية وجهودها في تعزيز الأثر المجتمعي ضمن منظومة العمل الصناعي.
وجرى تسليم الجائزة خلال الحفل الرسمي من وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، حيث تسلّمها نيابةً عن الشركة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الصناعية.
ويعكس هذا التكريم ما تتبناه الشركة من عمل مؤسسي يسهم في صناعة قيمة مضافة تتجاوز الجوانب التشغيلية، ويعزز دور القطاع الصناعي في دعم التنمية المجتمعية، وتحقيق التكامل بين الصناعة والمجتمع.
وتُعد جائزة "مدن للتميّز الصناعي" إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحفيز التميّز في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على النماذج التي تطبق ممارسات مؤسسية فاعلة ذات أثر مستدام.