"أسمنت الجنوبية" تحصد جائزة "مدن" للتميّز الصناعي في المسؤولية المجتمعية

وجرى تسليم الجائزة خلال الحفل الرسمي من وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، حيث تسلّمها نيابةً عن الشركة الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الصناعية.