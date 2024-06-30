شاهد.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي بجامعة الملك سعود

نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان؛ افتتح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور علي الدلبحي اليوم الأحد، فعاليّات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي 2024 بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة 798 طالبًا وطالبة.
وألقى العميد "الدلبحي" كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها أن الجامعة فخورة باستضافة البرنامج الإثرائي الأكاديمي والعالمي الذي يجمع نخبة من الموهوبين المتميزين، ما يُسهم في صقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم العلمية، مشددًا على أهمية توفير البيئة التعليمية المناسبة لتحفيز الابتكار والإبداع.
وأضاف: “نتطلع إلى أن يكون هذا البرنامج خطوة مهمة في مسيرة الطلاب الأكاديمية والمهنية، ونسعى دومًا إلى تقديم أفضل الفرص التعليمية والتدريبية التي تواكب التطورات العالمية”.
ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والورش العملية التي تركز على تنمية المهارات البحثية والتفكير النقدي والإبداعي لدى المشاركين.