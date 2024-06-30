شاهد.. انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي والعالمي بجامعة الملك سعود

وألقى العميد "الدلبحي" كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها أن الجامعة فخورة باستضافة البرنامج الإثرائي الأكاديمي والعالمي الذي يجمع نخبة من الموهوبين المتميزين، ما يُسهم في صقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم العلمية، مشددًا على أهمية توفير البيئة التعليمية المناسبة لتحفيز الابتكار والإبداع.