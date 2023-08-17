"مستشفى اليمامة" يقدم خدمته لـ453 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام
كشفت إحصاءات تجمع الرياض الصحي الثاني، عن تقديم خدماته الصحية لأكثر من 453 ألف مستفيد في مستشفى اليمامة خلال النصف الأول من عام 2023م.
وأوضح التجمع في التقرير الذي زود به "سبق"، أن الخدمات تنوعت ما بين العيادات الخارجية لأكثر من 59700 مستفيد؛ فيما استفاد 1198 مريضًا من جراحات اليوم الواحد والعمليات، وتم إجراء 307601 فحصًا مخبريًّا، واستفاد 32200 من خدمات طوارئ الأطفال، وصرفت 28000 وصفة طبية للمستفيدين، وإجراء 14648 تصوير أشعة.
وأضاف: بلغ عدد المستفيدين من خدمات التنويم 4220 مريضًا، وما يقارب 2300 حالة ولادة خلال هذه الفترة بين 1346 ولادة طبيعية و906 حالات ولادة قيصرية، بالإضافة إلى 956 مستفيدًا من حملات التبرع بالدم للمستشفى.
يُذكر أن مستشفى اليمامة -أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني- يسعى للتطوير المستمر في جودة الخدمات الصحية لتحقيق أعلى معايير الرضا للمستفيدين.