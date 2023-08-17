"مستشفى اليمامة" يقدم خدمته لـ453 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام

وأوضح التجمع في التقرير الذي زود به "سبق"، أن الخدمات تنوعت ما بين العيادات الخارجية لأكثر من 59700 مستفيد؛ فيما استفاد 1198 مريضًا من جراحات اليوم الواحد والعمليات، وتم إجراء 307601 فحصًا مخبريًّا، واستفاد 32200 من خدمات طوارئ الأطفال، وصرفت 28000 وصفة طبية للمستفيدين، وإجراء 14648 تصوير أشعة.