مذكرة تعاون بين "طب جامعة الملك خالد" و"اعتناء" لرعاية مرضى السكري بعسير

وقال عميد كلية الطب الدكتور علي بن سعيد القحطاني: إنّ مذكرة التعاون تتضمّن عدة بنود رئيسة، تهدف جميعها إلى تحقيق التعاون المثمر بين الجهتين؛ ومن أبرز هذه البنود تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والتطوعية.