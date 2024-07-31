مذكرة تعاون بين "طب جامعة الملك خالد" و"اعتناء" لرعاية مرضى السكري بعسير

وقّعت كليةُ الطب بجامعة الملك خالد، مؤخرًا، مذكرةَ تعاون مع جمعية "اعتناء" لرعاية مرضى السكري بمنطقة عسير.
جاء ذلك برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم.
وقّع الاتفاقيةَ من جانب الجامعة عميدُ كلية الطب الدكتور علي بن سعيد القحطاني، ومن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن مسفر القحطاني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الصحي المشترك بين الجهتين من أجل تحسين الخدمات المقدمة لمرضى السكري في منطقة عسير.
وقال عميد كلية الطب الدكتور علي بن سعيد القحطاني: إنّ مذكرة التعاون تتضمّن عدة بنود رئيسة، تهدف جميعها إلى تحقيق التعاون المثمر بين الجهتين؛ ومن أبرز هذه البنود تطوير وتنفيذ البرامج والخدمات الصحية والاجتماعية والتطوعية.
بالإضافة إلى التعاون في الأنشطة المختلفة والاستفادة المتبادلة من الخدمات والموارد المشتركة.