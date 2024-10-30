"تعليم الطائف" يكرّم سبع مديرات مدارس متميزات على مستوى المملكة

كرّم المديرُ العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، اليوم، سبعَ مديرات مدارس حاصلة على التميز في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة، بحضور قيادات التعليم.
وبهذه المناسبة هنّأ "الغامدي" مديرات المدارس ومنسوباتها ومكاتب التعليم بهذا التميز، والذي يهدف لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام، وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية، بما يسهم في إعداد أجيال متميّزة علميًّا ومهاريًّا، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
والمديرات المكرمات هن مديرات مدارس: الثانوية الثانية بالطائف - مسارات، والأندلس الأهلية الثانوية - مسارات، والثانوية الرابعة بالحوية - مسارات، وثانوية قاعدة الملك فهد الجوية بالحوية - مسارات، وثانوية الإبداع الأولى الأهلية - مسارات، وثانوية ليه - مسارات، وثانوية السمو الأهلية بالطائف - مسارات.