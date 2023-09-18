شاهد.. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تحتفل باليوم الوطني بمشاركة مستفيدها

احتفلت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية باليوم الوطني الثالث والتسعين مساء أمس الأحد في مقر المؤسسة بالدمام، بمشاركة أكثر من 100 شخص من أعضاء وعضوات مركز بركة ومركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية وذويهم.
وتضمنت فقرات الحفل كلمات مُعبِّرة عن تاريخ السعودية وحب الوطن والانتماء له.
كما شهد الحفل العديد من الأركان التاريخية والشعبيات المختلفة.
وقد تزيّنت بعض المنسوبات بأجمل الأزياء الشعبية لهذه المناسبة.
وألقى مدير البرامج بالمؤسسة صالح الشمراني كلمة، رفع خلالها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على الجميع، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها العز والأمن والاستقرار.
وقد تضمَّن برنامج الاحتفال باليوم الوطني عرض فيلم وثائقي عن المؤسسة ودورها في التنمية الإنسانية. كما تخلل الحفل أداء العرضة السعودية، وتنفيذ لوحة فنية لمركز رؤية.