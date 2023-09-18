شاهد.. مؤسسة الأمير محمد بن فهد تحتفل باليوم الوطني بمشاركة مستفيدها

وألقى مدير البرامج بالمؤسسة صالح الشمراني كلمة، رفع خلالها أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية على الجميع، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها العز والأمن والاستقرار.