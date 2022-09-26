هيئة تطوير مكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني

احتفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في مقرها، الاثنين، باليوم الوطني الثاني والتسعين، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي.
وقال المهندس أحمد العارضي: "تحتفل المملكة العربية السعودية في هذه الأيام بالعام الثاني والتسعين على توحيد أرضها تحت ظل وقيادة الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -طيب الله ثراه- والذي لم يدخر جهدًا ولم يترك سببًا لاستدامة هذه الوحدة ونهضتها إلا وبذله.
وجعل ذلك نهجًا راسخًا لا حياد عنه في منهجية هذه الدولة، سار عليه من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى العهد الزاهر الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي انطلقت في عهده رؤية بلادنا الطموحة نحو المستقبل المشرق، في ظل عزم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة "أنه وليس ببعيد عنا كيف تنظر دولتنا أعزها الله لهيئات تطوير المناطق والمدن، وكيف يراهن عليها سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله- في صناعة نهضة تنموية شاملة ومستدامة، لذلك لابد ونحن نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، أن نضع نصب أعيننا العمل الجاد والدؤوب لتحقيق رؤية بلادنا، وأن نكون عناصر فاعلة في ذلك".
تخلل الحفل العديد من الفعاليات بحضور الفرق الشعبية، وأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة الوطنية.