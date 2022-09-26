هيئة تطوير مكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني

وجعل ذلك نهجًا راسخًا لا حياد عنه في منهجية هذه الدولة، سار عليه من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى العهد الزاهر الميمون لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، الذي انطلقت في عهده رؤية بلادنا الطموحة نحو المستقبل المشرق، في ظل عزم ومتابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء".