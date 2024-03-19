محافظ ظهران الجنوب يدشن الدورة الرمضانية بمشاركة 8 فرق رياضية

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح الدورة الرمضانية الرياضية لكرة القدم على ملعب نادي العرين بالمحافظة ضمن مبادرة أجاويد 2 التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ضمن مسار القوة، وبمشاركة 8 فرق رياضية .