محافظ ظهران الجنوب يدشن الدورة الرمضانية بمشاركة 8 فرق رياضية

دشن محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح الدورة الرمضانية الرياضية لكرة القدم على ملعب نادي العرين بالمحافظة ضمن مبادرة أجاويد 2 التي أطلقها الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ضمن مسار القوة، وبمشاركة 8 فرق رياضية .
واشتمل التدشين على العديد من الفقرات المنوعة منها برنامج استعراضي لفريق الكاراتيه، بحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية وجمهور غفير من محبي كرة القدم.
جاء ذلك بحضور رئيس نادي العرين بندر صالح آل المحضي الوادعي ورئيس رابطة الأحياء علي العبيدي ومشرف برنامج أجاويد 2 بالمحافظة محمد صالح آل زاهر ومشرف مسار القوة في برنامج أجاويد 2 فهد ناصر القاضي وأمين عام النادي تركي بن سعيد آل عريعر الوادعي وجميع أعضاء مجلس إدارة نادي العرين.