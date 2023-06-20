بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله ببيشة يحصد شهادة الممارسة الجيدة من هيئة الغذاء والدواء

يُذكر أن بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله وخلال الربع الأول من العام 2023م، استقبل عدد 1457 متبرعًا، وفعّل 5 حملات ميدانية عبر العربة المتنقلة أسهم من خلالها 264 شخصًا بالتبرع بالدم، فيما وصل عدد المتبرعين في عام 2022م (3127) متبرعًا ، وتفعيل 14 حملة ميدانية عبر العربة المتنقلة تبرع من خلالها 713 شخصًا بدمائهم.