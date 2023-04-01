لتبرعه بـ 20 ألف ريال.. جمعية الإعاقة السمعية بجدة تكرّم "الجميح"

كرّمت جمعية الإعاقة السمعية رجل الأعمال عبدالله بن عبدالرحمن الجميح بدرع تقديري وشهادة شكر، تقديرًا لما قدّمه للجمعية من دعم، حيث تبرع بمبلغ عشرين ألف ريال قيمة بطاقات مدفوعة الثمن لمواد غذائية، لتوزيعها على أبناء الجمعية من فئة الصم المحتاجين.
يذكر أن عدد الصم بمدينة جدة بلغ حوالي 25.000 أصم، وتقدم جمعية الإعاقة السمعية خدماتها لـ (3000) معاق سمعيًا، علمًا بأنها ابتكرت أول قاموس عربي معتمد بلغة الإشارة.
وتشمل خدمات الجمعية إصدار بطاقات إثبات إعاقة كما تمنح المعاقين سمعيًا إعانة مالية من جهات رسمية وتبرعات رجال الأعمال وأهل الخير وتمنحهم إعانات للزواج كمكافآت، كما أنها تمنحهم سماعات طبية ولديها مركز تخطيط وفحص السمع وتوفر برامج ودورات لغة الإشارة لتوعية فئة الصم.