لتبرعه بـ 20 ألف ريال.. جمعية الإعاقة السمعية بجدة تكرّم "الجميح"

كرّمت جمعية الإعاقة السمعية رجل الأعمال عبدالله بن عبدالرحمن الجميح بدرع تقديري وشهادة شكر، تقديرًا لما قدّمه للجمعية من دعم، حيث تبرع بمبلغ عشرين ألف ريال قيمة بطاقات مدفوعة الثمن لمواد غذائية، لتوزيعها على أبناء الجمعية من فئة الصم المحتاجين.