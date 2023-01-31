"تعليم الغاط" تُكرم طلابها المتفوقين دراسيًا

احتفلت إدارة التعليم بمحافظة الغاط، اليوم الثلاثاء، بتكريم طلابها المتفوقين دراسيًا، في مسرح التعليم.
عُقِد الحفل برعاية محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، وحضور وكيل المحافظة فهد بن عبدالمحسن السديري، ومدير التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي.
وشهد حضور المساعد للشؤون التعليمية والمدرسية والمشرفين ومديري المدارس وعدد من أولياء أمور الطلاب، وسط أجواء يسودها الفرح والسرور.
ووجّه راعي الحفل محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، التهنئة للمتفوقين والشكر لإدارة التعليم ممثلة بمدير التعليم سليمان الخمشي والمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه من جهود علمية وتربوية كانت خلف تفوق أبنائنا وبناتنا.
وتناول "السديري" الدور الأساس للمتفوقين ومدى الثقة الممنوحة لهم بقدرتهم على تحدي كل الصعاب، مستفيدين مما تقدمه القيادة الحكيمة في هذه البلاد لدعم التعليم والمتفوقين في مختلف المجالات.
وأكد أن التفوق والتميز والإبداع سمات لا تُستغرب على المواطن السعودي الذي أثبت وجوده في جميع المحافل والعلوم.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا والمشاركين باللجان الإشرافية والتنفيذية.