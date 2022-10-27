اتفاقية تعاون بين جمعية بيتي و"رعاية السجناء".. هذه أهدافها

وقعت جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي"، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في منطقة الرياض "تراحم"؛ اتفاقية تعاون مشترك بينهما؛ حيث تم توقيع الاتفاقية في مبنى غرفة الرياض.
وتفصيلًا: مثّل جمعية "بيتي" رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن بكر العليان، ومن جانب لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في منطقة الرياض المدير التنفيذي أحمد اليحيى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين جمعية "بيتي" من الاطلاع على البيانات والإحصاءات الخاصة بمستفيدي الطرف الثاني ممن يحتاجون إلى سكن أو تحتاج منازلهم إلى إعادة تأهيل، والتعاون بما يخدم الطرفين في مجال حصر ودراسة وتوثيق البنود المطلوبة لتحسين سلامة منازل منسوبي الطرف الثاني من مستفيدي الضمان الاجتماعي، أو شراء وحدات جاهزة، أو بناء وحدات سكنية حسب برنامج الإسكان التنموي في وزارة الإسكان.
يُذكر أن جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي" جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومسجلة في سجل الجمعيات بالوزارة.