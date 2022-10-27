اتفاقية تعاون بين جمعية بيتي و"رعاية السجناء".. هذه أهدافها

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين جمعية "بيتي" من الاطلاع على البيانات والإحصاءات الخاصة بمستفيدي الطرف الثاني ممن يحتاجون إلى سكن أو تحتاج منازلهم إلى إعادة تأهيل، والتعاون بما يخدم الطرفين في مجال حصر ودراسة وتوثيق البنود المطلوبة لتحسين سلامة منازل منسوبي الطرف الثاني من مستفيدي الضمان الاجتماعي، أو شراء وحدات جاهزة، أو بناء وحدات سكنية حسب برنامج الإسكان التنموي في وزارة الإسكان.