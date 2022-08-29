أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك السابق اللواء ناصر بن عبدالله القويزاني، واللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني المعين حديثًا مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.
وأثنى أمير تبوك على جهود اللواء القويزاني التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء القحطاني التوفيق في عمله، مشددًا على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.
وأعرب اللواء ناصر القويزاني واللواء محمد القحطاني عن شكرهما وتقديرهما لأمير المنطقة على توجيهاته ودعمه للدفاع المدني بالمنطقة.