أمير تبوك يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

وأثنى أمير تبوك على جهود اللواء القويزاني التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنيًا للواء القحطاني التوفيق في عمله، مشددًا على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وبمتابعة من سمو وزير الداخلية.