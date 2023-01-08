شاهد.. إقبال كبير من طلاب المدارس على المعرض التوعوي بأخطار المخدرات بتبوك

شهد المعرض الأول التوعوي والتثقيفي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية "حماية"، الذي انطلق اليوم وتنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك؛ إقبالًا كبيرًا من الزوار، وخصوصًا طلاب مرحلة الثانوية؛ حيث نظمت لهم مدارسهم رحلات مدرسية للاستفادة من المعرض، الذي يشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخيرية والمتطوعين، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.
وقد دشن المعرض التوعوي مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس علي بن مرزوق البلوي، وبحضور عميد الكلية بتبوك ماجد بن منصور العنزي، وحضور ممثلي الجهات المشاركة، ويستمرّ المعرض حتى نهاية الأسبوع، تتخلله إقامة محاضرات توعوية.
وبيّن عميد الكلية التقنية في تبوك ماجد بن منصور العنزي، أن إدمان المخدرات يحمل مخاطر متعددة على الأفراد والمجتمعات، ويُعد من أقوى الأسلحة التي تستهدف الدول في حاضرها ومستقبلها، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من منطلق نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى المتدربين والمتدربات، وذلك بتوضيح مخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطي على الصحة العامة، وتزويد الفئات المستهدفة بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطرها.
بدوره أكّد المهندس البلوي أهمية التوعية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وأن الجميع مطالب بالتوعية بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، وخصوصًا التربويين والأطباء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميين.
من جهته تحدّث مدير المعرض الأول التوعوي والتثقيفي "حماية" الدكتور عياش العنزي، لـ"سبق"، مؤكدًا أن البرنامج يحتوي على المعرض التوعوي والشرائح التثقيفية وعيادة الإقلاع عن التدخين؛ وهي مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدتها ستة عشر شهرًا تستهدف المتدربين والمتدربات والمرشدين والمرشدات والمدربين والمدربات، تتخلّلها مجموعة من البرامج للتوعية بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.