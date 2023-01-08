شاهد.. إقبال كبير من طلاب المدارس على المعرض التوعوي بأخطار المخدرات بتبوك

وبيّن عميد الكلية التقنية في تبوك ماجد بن منصور العنزي، أن إدمان المخدرات يحمل مخاطر متعددة على الأفراد والمجتمعات، ويُعد من أقوى الأسلحة التي تستهدف الدول في حاضرها ومستقبلها، مبينًا أن هذه المبادرة تأتي من منطلق نشر ثقافة الوعي والمعرفة لدى المتدربين والمتدربات، وذلك بتوضيح مخاطر المواد المخدرة بأنواعها، والآثار السلبية للإدمان والتعاطي على الصحة العامة، وتزويد الفئات المستهدفة بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من مواجهة مخاطرها.