اتفاق بين "صحة الطائف" ومستشفيات الحياة الوطني لإنشاء مستشفى جديد بالمحافظة

ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية الصحية في محافظة الطائف، التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة وتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للسكان.