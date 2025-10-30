اتفاق بين "صحة الطائف" ومستشفيات الحياة الوطني لإنشاء مستشفى جديد بالمحافظة

في إطار فعاليات ملتقى الصحة العالمي بالرياض، وُقِّع اتفاق تفاهم بين فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف ومجموعة مستشفيات الحياة الوطني، لإنشاء مستشفى حديث في المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور مدير فرع وزارة الصحة بالطائف الدكتور سمير الشهراني، والرئيس التنفيذي لمستشفيات الحياة الوطني الدكتورة فوزية الجارالله، وبمشاركة إدارة تعزيز الاستثمار بفرع الوزارة بقيادة هاضل العصيمي، والمدير الطبي لمجموعة مستشفيات الحياة الوطني الدكتور عصام الغامدي، تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجهات لدعم مبادرات الاستثمار الصحي في المحافظة.
ويأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية الصحية في محافظة الطائف، التي تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الصحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة وتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية للسكان.
يُذكر أن مجموعة مستشفيات الحياة الوطني كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطة استثمارية استراتيجية للتوسع في خدماتها الطبية خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات ريال سعودي، تهدف إلى تعزيز حضورها وتوسيع خدماتها في مختلف مناطق المملكة.