جامعة الأمير سلطان و"قيصرية الكتاب" توقعان مذكرة تفاهم

وعقب توقيع المذكرة قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني: تأتي هذه المذكرة كجزء من الجهود الوطنية لدعم القطاع الثقافي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز القطاع الثقافي والتنمية المجتمعية ورفع مكانة المملكة بصفتها مركزًا ثقافيًا رائدًا في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الطرفين بتعزيز القيم الثقافية والمعرفية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات المشتركة.