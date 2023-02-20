رفحاء.. زوار مهرجان "شتاء درب زبيدة" يعيشون تجربة تاريخية في ذكرى يوم التأسيس

يشهد سوق قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، عدداً من الفعاليات على هامش مهرجان "شتاء درب زبيدة" من يوم الأربعاء 22 فبراير حتى السبت 25 فبراير، حيث خصصت فعاليات هذا الأسبوع تزامناً مع يوم التأسيس.