رفحاء.. زوار مهرجان "شتاء درب زبيدة" يعيشون تجربة تاريخية في ذكرى يوم التأسيس

يشهد سوق قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، عدداً من الفعاليات على هامش مهرجان "شتاء درب زبيدة" من يوم الأربعاء 22 فبراير حتى السبت 25 فبراير، حيث خصصت فعاليات هذا الأسبوع تزامناً مع يوم التأسيس.
وفي سوق لينة التاريخي سيعيش زوار مهرجان "شتاء درب زبيدة" تجربة تاريخية وهم يتجولون داخل ركن الحرف اليدوية ويشاهدون ما يقوم به مجموعة من الحرفيين والحرفيات من أعمال بدائية من الساعة 2:00 - 10:00 مساءً.
وفي ركن "راوي يوم التأسيس" يتحدث الراوي بطريقة شيقة لجميع الفئات العمرية الساعة 6:30 - 7:00 مساءً عن قصة التأسيس لهذا الكيان العظيم (المملكة العربية السعودية) والمراحل التاريخية التي مر بها حتى تم توحيدها على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه.
وفي "منصة العازفين" سيكون هناك فاصل فني لزوار المهرجان يومياً من الساعة 8:00 - 9:30 مساءً يستمتع بها الزوار مع أوتار العود الطربية في "منصة العزف"، ومع أوتار الربابة التراثية في "الخيمة" في سوق لينة.
وعلى مسرح المهرجان سيكون الزوار على موعد مع مسرحية "يوم التأسيس" من الساعة 6:25 - 7:15 مساءً. وسيقدمها مجموعة من المبدعين بطابع تراثي، وحكايات تاريخية، يصاحبها مسيرة الإبل بمشاركة عدد من الهجانة.
يُشار إلى أن مهرجان "شتاء درب زبيدة" الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية انطلق بداية شهر ديسمبر 2022، ويستمر حتى 15 مارس 2023 وتقام فعاليات في عطلة نهاية كل أسبوع في سوق لينة التاريخي، وفي حديقة لينة، وتم تخصيص فعاليات هذا الأسبوع للاحتفال بيوم التأسيس.