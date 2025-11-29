جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة تنفّذ مبادرة "خطوة وقطرة" بالتعاون مع أمانة جدة

نفّذت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بالشراكة مع أمانة محافظة جدة مبادرة "خطوة وقطرة"، مساهمةً منها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشي وصحة الأسرة وترشيد استهلاك المياه، إضافةً إلى تشجيع الأسر على تبنّي أنماط حياة صحية ومستدامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ أن المبادرة نُفّذت في ممشى حي الرحاب، وشهدت مشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية، من بينها: مركز التأهيل الشامل للذكور بجدة، مستوصف عائلتي، جمعية أكفأ للتوحد، جمعية التوفيق للأيتام، فريق مشاة جدة، فريق ذات التطوعي، فريق صقور الكشافة، فريق هيام التطوعي، فريق عطايا جدة التطوعي، وفريق أنامل الخير التطوعي.
وأشاد "الشيخ" بجهود الفرق التطوعية خلال الأشهر العشرة الماضية، كاشفًا عن مشاركة 4,705 متطوع ومتطوعة، نفذوا خلالها 45,733 ساعة تطوعية، تم من خلالها تقديم المياه والوجبات الساخنة والجافة لأكثر من 6,447,929 مستفيدًا.
وأضاف "الشيخ" أن هذه المبادرة، التي حققت تعاونًا مثمرًا بين قطاعات العمل الخيري والعام والخاص، تُعَد ترجمة لأحد مضامين المسؤولية الاجتماعية لرؤية المملكة 2030، وتهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة من خلال استدامة الشراكات المجتمعية والتوعوية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – في دعم المبادرات التي تخدم الإنسان والمجتمع.