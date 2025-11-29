جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة تنفّذ مبادرة "خطوة وقطرة" بالتعاون مع أمانة جدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية خالد بن محمد الشيخ أن المبادرة نُفّذت في ممشى حي الرحاب، وشهدت مشاركة عدد من الجهات والفرق التطوعية، من بينها: مركز التأهيل الشامل للذكور بجدة، مستوصف عائلتي، جمعية أكفأ للتوحد، جمعية التوفيق للأيتام، فريق مشاة جدة، فريق ذات التطوعي، فريق صقور الكشافة، فريق هيام التطوعي، فريق عطايا جدة التطوعي، وفريق أنامل الخير التطوعي.