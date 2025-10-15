بيئة مكة تقدم ندوة توعوية عن سرطان الثدي بالتعاون مع مجموعة أندلسية صحة لتعزيز الوعي الصحي
في إطار جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة لنشر الوعي الصحي وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، نظّم الفرع ممثلاً في إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، وبالتعاون مع مجموعة أندلسية صحة، ندوة توعوية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بهدف تعزيز ثقافة الكشف المبكر وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن.
شهدت الندوة حضور مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، نيابةً عن مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، وعدد من الموظفين والموظفات.
وقدّمت الندوة استشارية النساء والولادة الدكتورة بريهان الحسيني، التي تناولت أهمية الفحص المبكر وعوامل الخطر وطرق الوقاية، واستعرضت الوسائل الحديثة للكشف والعلاج، كما أجابت عن أسئلة واستفسارات الحضور، وسط أجواء تفاعلية تخللها توزيع مواد توعوية وهدايا رمزية.
وفي ختام الفعالية، أعرب المهندس أحمد بن عبدالله القرني عن شكره وتقديره لمجموعة أندلسية صحة على تعاونهم المثمر في هذه المبادرة، مشيدًا بدور القطاع الصحي في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر، ومؤكدًا أن الفرع يولي الجانب الصحي والوقائي اهتمامًا كبيرًا ضمن برامجه المجتمعية.
وأضاف القرني أن هذه المبادرات تأتي تجسيدًا لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في خدمة المجتمع، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية، ومؤكدًا استمرار الفرع في دعم المبادرات التوعوية والصحية التي تعزز جودة الحياة في المنطقة.